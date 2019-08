«Hat man das noch nie gemacht, ist es gefährlich»

Sie springen ab Klippen und ab einem Steinschlagnetz über die Kehrsitenstrasse und landen nur wenige Meter entfernt im Wasser: «Es ist schon gefährlich, wir springen über eine Strasse. Aber wenn man anderswo schon gesprungen ist, etwa im Verzascatal, ist das eigenlicht okay», findet etwa Jan Huwiler (24) aus Engelberg OW, der das dort schon länger mit Kollegen macht.

Negative Reaktionen hätten sie noch keine gehabt. Passanten würden es «eher mega cool finden, was wir hier machen. Sie filmen uns mit dem Handy und haben Spass.»

Behörden warnen vor Lebensgefahr

Behörden allerdings finden das weniger spassig.«Ein Fehltritt genügt und die Person stürzt ab. Oder der Sprung missglückt und sie landet statt im Wasser auf der Strasse»: Der Stansstader Gemeinderat Andy Christen sorgt sich um die Sicherheit der zumeist jungen Springer. «Ich appelliere an die Vernunft, sich nicht so fahrlässig in Gefahr zu bringen.»

Roland Blättler, Präsident des Kurvereins Kehrsiten, nennt weitere Gefahren auch für Personen oder Fahrzeuge, die sich unterhalb der Netze aufhalten: «Vom Felsen fallen oft grössere oder kleinere Brocken in die Netze. Sie könnten die Springer treffen.» Auch könnten durch die Erschütterung der Netze Steine durch diese hindurch dringen und auf die Strasse fallen.

Springer Jan Huwiler ist sich der Gefahren bewusst: Deshalb sei es gut, wenn ein Kollege dabei sei, der die Situation im Auge habe. Dennoch sagt Kurvereinspräsident Blättler: «Das ist eine Kantonsstrasse, kein öffentlicher Spielplatz.» Gerade gestern habe es eine «wahre Völkerwanderung» zur Kehrsitenstrasse gegeben von Personen, welche die Springer fotografieren wollten. Blättler: «Ich bin über die Situation besorgt. Hoffentlich passiert nichts.»

