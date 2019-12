«Plötzlich sah ich eine riesige Lawine hinter mir»

Schülerin Vania (15) war am Stephanstag erstmals in diesem Jahr in Andermatt auf der Skipiste. «Plötzlich sah ich eine riesige Staublawine hinter mir», sagt Vania im Interview mit 20 Minuten. «Als erstes habe ich meine Familie gesucht.» Der ganzen Familie sei zum Glück nichts passiert. Sie sah, wie drei Personen gerettet wurden.



Ein weiterer Leser-Reporter war am Donnerstag mit seiner 10-jährigen Tochter auf der Skipiste im Gebiet Oberalppass unterwegs. Hinter sich habe er nur noch Staub gesehen. «Da gab es nur noch eins: Gas geben!» Seine Tochter sei vor ihm gefahren. «Da hatten wir einen riesigen Schutzengel.»

«Alles ging sehr schnell.»

Leser A.K.*, der sich wenige Augenblicke vor dem Lawinenniedergang noch an der betroffenen Stelle auf der Piste befand, sagt zu 20 Minuten: «Alles ging sehr schnell, kurz nachdem die Lawine hinter meinem Rücken niederging, waren auch schon die Helikopter da.»

K., der mittlerweile mit dem Skilift ins Tal gefahren ist, gibt an, die Lust am Skifahren sei ihm für heute vergangen. Als er ging, waren die Rettungskräfte noch mit der Suche nach Verschütteten beschäftigt.

Lawine überrollt Piste in Andermatt

