Das neue Musikvideo «Rudra» der Muotathaler Metalband Infinitas zeigt eine Szene aus dem Mittelalter, in der fröhlich gefeiert, getrunken und Tabak geschnupft wird. Zum Schluss stirbt die Hauptdarstellerin an einer Überdosis Schnupftabak.

Lyrics Song Rudra





Everything is needed but at the wrong time, it's a plague



Up and down, see you tonight, up and down.

Up and down, need all of you, up and down.

Up and down.



Too much of

desert, dryness, tares, coldness,

snow, rain, wind, drought,

deadness, burny.



Can you feel the stormy rain?

It becomes a deluge overland.

The withered flower restarts its life.

Grows up and will blossom.



Nothing is good in the wrong dosage.

Try everything but measure it right.



The flower will be beautiful.

Grows so wonderful to the heaven.

Give its blossom abroad.

And the plant will wither away.



Nothing is good in the wrong dosage.

Try everything but measure it right.

Nothing is good in the wrong dosage.

Try everything but measure it right.



It's necessary at the wrong time.

Because if it's at the right time, it's not a plague.





«Uns sind keine Fälle bekannt, in denen wirklich jemand an einer Überdosis Schnupftabak starb. Wir möchten die Leute mit dieser Überspitzung aber zum Nachdenken anregen und zeigen, dass jede Ekstase böse enden kann», sagt Drummer und Sänger Piri Betschart von der fünfköpfigen Melodic-Metal-Band Infinitas.

«Schnupfen ist zum Gesellschafts-Ding geworden»

Die Inspiration für das Musikvideo habe die Band aus ihrer Heimat geschöpft. «Im ländlichen Muotathal schnupft fast jeder. Und wir schätzen Menschen, die bewusst leben und ihren Rauschmittel-Konsum im Griff haben.» Er selbst trinke etwa keinen Alkohol. Einige Bandmitglieder schnupften zwar, dies jedoch gemässigt. «Wir möchten nicht die Moralapostel spielen, sondern darauf hinweisen, dass jeder Extremismus schlecht ist», sagt Betschart.

Muotathaler Metaller warnen vor Schnupftabak

Warum besonders in ländlichen Gebieten viel geschnupft wird, kann er sich nicht genau erklären, aber er sagt:



«Es ist ein gesellschaftliches Ding geworden, dass mehrere Leute zusammensitzen und einen Schnupf nehmen.»

Das Musikvideo wurde gemeinsam mit zwei Mittelaltervereinen und einem Produktionsteam gedreht. Die Metalband war dieses Jahr mit dem Song «Skylla» zwei Wochen in den Schweizer Charts. Nun hoffen die Metaller, dass auch ihr provokativer Clip zum Song «Rudra» in die Charts kommt - und damit der Präventionsgedanke gar über das Muotathal hinausgetragen wird.

Auch offizielle Tabakprävention warnt

Auch Thomas Beutler, Wissenschaftler der Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention, sind keine Todesfälle durch Schnupftabak bekannt, aber der Konsum sei nicht ungefährlich. «Die Forschung und Evidenz zu Schnupftabak ist ein unerforschtes Phänomen und kaum existent. Es ist aber ein Tabakprodukt und kann zur Nikotinabhängigkeit führen. Übermässiger Konsum kann auch eine Vergiftung auslösen und gesundheitliche Schäden verursachen.»

(mik)