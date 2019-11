Wenn Gilbert Schaffner durch die Gassen Luzerns läuft, dann zieht er mit seinem schwarz tätowierten Kopf und seiner aussergewöhnlichen Kleidung alle Blicke auf sich. Privat aber lebt der 65-Jährige völlig unauffällig. «Ich wohne in einer Genossenschaft, wir haben es gut hier, man schaut aufeinander», erzählt Schaffner. Es sei auch eine Preisfrage. Er wohne seit über 50 Jahren in diesem Haus in Luzern, in unterschiedlichen Wohnungen. Hier ist er aufgewachsen. «Klar gibt es manchmal auch Unstimmigkeiten. Die Waschküche ist so ein Thema», sagt er und schmunzelt.

«Weil ich allein lebe, habe ich begonnen, regelmässig Freunde zum Essen einzuladen. Aber nur in den kälteren Monaten – im Sommer ist es hier drin zu heiss und zu eng.»

Kommt Besuch, holt er das Silberbesteck aus der Schublade

Bei diesen Treffen erfahre er, wie es den Anderen gehe und was diese beschäftige: «Man kommt einander näher.» Schaffner erzählt von lustigen Abenden und sagt, wenn Besuch da sei, verwende er das schöne Service mit dem Silberbesteck. «Alles ganz traditionell. Für andere zu kochen macht mir Spass.»

Er ist aber nicht nur am Herd und zu Tische gerne für andere da: «Hin und wieder erledige ich für einen Freund noch Büroarbeit. Das mache ich unentgeltlich aber mit Freude.» In seinem Wohnzimmer sind Gegenstände und Erinnerungen aus seinem Leben liebevoll ausgestellt und aufbewahrt. Schaffner sagt von sich: «Ich bin ein konservativer Typ, im Sinne von bewahrend. Auch neuen Dingen stehe ich offen gegenüber. Aber was noch funktioniert, bewahre ich gerne auf.»

Man hilft sich gegenseitig

Im Haushalt mache er alles selber, lediglich für das Bügeln der Wäsche habe er eine Hilfe: «Das übernimmt eine Bekannte für mich, im Gegenzug erledige ich für sie die Steuererklärung. Das klappt prima.»

Von einem alten Sessel blicken einige Puppen zum Esstisch. Schaffner erklärt: «Die stammen von einer Frau, die 104 Jahre alt ist. Zu ihrem 100. Geburtstag habe ich ihr Chäs-Schnittli gebacken. Als Dankeschön schenkte sie mir diese Puppen, die sie selber von Hand hergestellt hat.»

Extravagante Kostüme

Wo bei anderen Jacken und Mäntel im Kleiderschrank hängen, sind bei Schaffner Zentais und Jumpsuits verstaut. Das sind Ganzkörperanzüge, Schaffner besitzt davon Exemplare in unzähligen Farben. «Am liebsten ist mir jener mit dem Leoparden-Muster.» Auch ein Teil in Camouflage ist dabei oder eines ganz in Rot. Schaffner schwärmt: «Wenn die Qualität stimmt, halten diese Dinger 20 Jahre. Ich habe meine Favoriten.»

So lebt Gilbert Schaffner:

Gilbert Schaffner privat

(nob)