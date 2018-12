«Mit schwachem Licht sieht man die Tafel kaum»

Immer wieder kam es auf der Seewernstrasse in Seewen zu Töff- oder Rollerunfällen. Dies, weil öfters Zweiradfahrer eine Begrenzungstafel in der Dunkelheit übersahen, welche direkt nach einer 60er- auf die 30er-Zone hinweist, und in diese hineinprallen, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

So wurde etwa ein Lehrling auf seinem Mofa bei einem Zusammenstoss mit der Tafel schwer verletzt. «Wir sind es ihm schuldig, etwas gegen diese Begrenzungstafel zu machen», sagt Silvio Vanoli, Geschäftsführer der Senn Transport AG, über den Unfall seines Lehrlings. Der junge Mann habe wegen der Unfallfolgen gar seine Lehre abbrechen müssen.

Erste Massnahmen ergriffen

Mit schwacher Beleuchtung sieht man laut Vanoli das Schild schlecht, weil es das Licht kaum reflektiere. Dies soll sich nun bald ändern: Beim Ressort Umwelt des Bezirks Schwyz wurden bereits erste Schritte zur Verbesserung der Situation eingeleitet, wie es auf Anfrage heisst.

«Jeder Unfall ist einer zu viel und wir bedauern diese Ereignisse sehr. Wir haben sofort die Massnahmen ergriffen, die in unserem möglichen Rahmen liegen», sagt Ressortleiter Daniel Horat. So wurde kürzlich fünf Meter vor dem Schild eine Bodenmarkierung angebracht, die auf die Verengung hinweist. Des weiteren wurden in diesen Tagen Gummipoller montiert. Auch Horat bestätigt, dass die Begrenzungstafel ungünstig platziert und schlecht beleuchtet ist.

Sicherheit soll weiter verbessert werden

Für Töfffahrer soll die Strasse nun sicherer werden. Die Verkehrstafel sei damals ordnungsgemäss im Amtsblatt ausgeschrieben und verfügt worden. «Für alle weiteren Schritte braucht es eine Bewilligung. Nächste Woche treffen wir uns mit der Kantonspolizei, dem Tiefbauamt und einem Verkehrsplaner», so Horat weiter. Bei diesem Treffen soll nach einer dauerhaften Lösung gesucht werden, die solche Unfälle vermeiden soll.

