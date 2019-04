Zwischen diesen Fotos liegen nur 5 Sekunden

«Only 5 seconds apart! Unglaublich, was Posing und Körperhaltung ausmachen... Sieht doch aus, als wäre ich links viel schlanker und grösser, nicht wahr? Ich will dir hiermit zeigen, dass du dich nicht von all den perfekten Fotos auf Instagram verunsichern lassen solltest», schreibt Anja Zeidler zu ihrem neuesten Instabild, auf dem sie zweimal unterschiedlich posiert. Zwischen den Fotos liegen laut der Influencerin nur fünf Sekunden. Nur mit Haltung und richtigem Winkeln sieht ihr Körper ganz anders aus.

Scheinwelt vs. Realität

Die Luzernerin steht für «Bodypositivity», Selbstliebe und Individualität. Diese Werte möchte sie mit ihren Bildern und Nachrichten an ihre Fans weitergeben. So postete sie ein anderes Bild mit der Überschrift «yesterday vs. today», das sie auf der linken Seite gesund und munter zeigt, rechts krank und erschöpft. Darunter der Hashtag #fürmehrrealitätaufinstagram.

Dass Instagram für eine Scheinwelt steht, in der sich jeder von seiner besten Seite inszeniert, ist nicht neu. Trotzdem zeigt Zeidler anhand ihres eigenes Körpers, wie leicht es ist, sich makellos zu präsentieren, durch perfekte Haltung und Winkel seine Follower zu täuschen und die Realität zu verzerren.

«Der Druck, perfekt zu sein»

Zeidler kämpft gegen den Perfektionismus auf Instagram an und postet immer wieder Bilder von Dehnungsstreifen, Bäuchlein und Augenringen. Ihre Dehnungsstreifen, die von Essstörungen stammen, nennt sie liebevoll «tigerstripes» und fordert dazu auf, zu seinen «Makeln» zu stehen. Das Konzept scheint bei Zeidlers Anhängern gut anzukommen. So schreibt eine Userin: «Ich wünschte mir, dass mehr Influencer den Mut hätten, solche Bilder zu posten. Das nimmt den Druck, auch so perfekt sein zu müssen.» Eine andere schreibt: «Danke für dini Authentizität! Du bisch eifach ehrlich und stasch zu dir und dem, wo du bisch! Mega bewundernswert!»

(mik)