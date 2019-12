«Schauspieler sollen mehr als 3800 Fr verdienen»

Anlass der Lohndebatte im Kantonsrat war ein Anfrage von Urban Frye (Grüne). Eine Tänzerin oder ein Schauspieler verdiene beim ersten Engagement 3800 Franken im Monat. Die Löhne stiegen kaum an. Nach über zehn Jahren Berufserfahrung verdiene ein festangestelltes Ensemblemitglied höchstens 5000 Fr. im Monat, so der Politiker.

Frye kritisierte, dass die Löhne teilweise unter dem Existenzminimum lägen, obwohl die Ensemblemitglieder Leistungen zeigten, die denen von Spitzensportlern gleich kämen. Mit nur einem Prozent der 20 Millionen Franken Subventionen, die das Theater erhalte, liesse sich die Lohnsituation massgeblich verbessern.

Frye erklärte in seiner Anfrage, dass der Kanton als grösster Geldgeber eine besondere Verantwortung habe. Er findet, dass im Zusammenhang mit der Finanzierung eines Theaterneubaus die Löhne verbessert werden sollten.

Nicht «fürstlich»

Der Regierungsrat und der Kantonsrat stimmten Frye bei der Lohneinschätzung zu. Die Löhne am Theater seien nicht «fürstlich», sagte Kulturdirektor Marcel Schwerzmann. Es gebe aber Gesamtarbeitsverträge, und diese würden eingehalten.

Schwerzmann erklärte auch, dass der Regierungsrat der falsche Adressat für Forderungen sei. Das Theater sei eine privatrechtliche Stiftung und werde vom Stiftungsrat und nicht der Regierung geführt.

Judith Schmutz (Grüne) fand, dass der Regierungsrat indirekt Einfluss nehmen müsse. Die Kulturstadt Luzern solle eine Vorreiterrolle übernehmen. Die heutigen Mindestlöhne am Theater bezeichnete sie als Ausbeutung.

Kein Zwang zu Theaterlaufbahn

Das Theater erhält die Subventionen über den Zweckverband Grosse Kulturbetriebe. Urban Sager (SP) erklärte, ein Problem sei, dass der Verband seine Mittel immer wieder kürze und damit den Druck auf die Löhne erhöhe.

Mit dem Markt argumentierten bürgerliche Kantonsräte. Lisa Zanolla (SVP) sagte, entscheidend für den Lohn sei der Marktwert. Gaudenz Zemp (FDP) sagte, keines der Ensemblemitglieder werde zu einer Laufbahn am Theater gezwungen. Auch viele Spitzensportler müssten mit wenig Geld auskommen.

«Löhne in unserer Branche sind relativ tief»

«Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Löhne der Theaterbranche relativ tief sind. Das ist ein berechtigtes Anliegen, das immer wieder thematisiert wird», sagt der Verwaltungsdirektor des Luzerner Theaters Adrian Balmer dazu.

Balmer verweist darauf, dass in dieser Branche alle im gleichen Boot sitzen würden. So sei das Luzerner Theater, das zusammen mit dem Theater in Biel/Solothurn zu den kleinsten Berufstheatern des Landes gehöre, bezüglich Mindestgage mit 3800 Fr. nicht weit entfernt vom Opernhaus Zürich, wo der Einstiegslohn bei 4200 Fr. liege.

Die Löhne würden in Luzern nach ein bis zwei Spielzeiten ansteigen. Zudem werde am Luzerner Theater ein 13. Monatslohn ausbezahlt, was im Gesamtarbeitsvertrag nicht vorgeschrieben sei. Weiter gebe es unter anderem auch eine freiwillige Familienzulage oder Beiträge an ÖV-Abos. Auch ein freiwilliges Weihnachtsgeld werde bezahlt, wenn es die Situation zulasse.

Die Personalkosten machen laut Balmer beim Luzerner Theater 85 Prozent aus. Als kleines Dreispartenhaus sei die Finanzierung immer ein Thema. In der gesamten Branche gebe es jedoch Bestrebungen, die Situation für die Theaterschaffenden stetig zu verbessern.

(gwa/sda)