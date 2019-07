«Man schwimmt schon mit einem mulmigen Gefühl»

Dass sich im Hallwilersee ein Kaiman aufhalten soll, sorgt bei den Badegästen für Gesprächsstoff: Überall auf dem Campingplatz Seeblick im luzernischen Mosen reden die Besucher über die angebliche Alligator-Sichtung.

Besucher rätseln über Herkunft

Am Ufer rätseln Badegäste über die Herkunft des Reptils: «Man fragt sich schon, wie so ein Tier in den Hallwilersee kommen konnte», wundert sich einer. Das Tier müsse wohl ausgesetzt worden sein.

«Der Kaiman ist bei vielen ein Thema», sagt auch eine Kiosk-Mitarbeiterin. Ein Gast habe ihr berichtet, dass er während des Badens an seinem Körper von etwas berührt worden sei. «Ob das stimmt, weiss ich nicht», sagt sie. «Manchmal geht in solchen Momenten auch die Fantasie mit einem durch.»

Kinder suchen nach dem Tier

Den Badespass lassen sich aber die wenigsten verderben: Ausgelassen wird im See geschwommen und geplanscht, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. «Angst habe ich eigentlich nicht», sagt eine Besucherin. «Man schwimmt aber schon mit einem etwas mulmigen Gefühl durchs Wasser», sagt sie weiter. «Man lässt die Kinder in Wassernähe ja sowieso nicht aus den Augen», sagt ein Vater. «Jetzt ist man aber sicher noch etwas aufmerksamer.»

Auch viele Kids sind aus dem Häuschen: «Die Kinder sind sehr aufgeregt», sagt eine Frau auf dem Campinggelände. Für die Kleinen ist es ein spezielles Ereignis: Mehrere Kinder suchten mit einem Netz im Uferbereich nach dem Reptil. Immer wieder ertönen Rufe wie: «Hier ist etwas!» Die Behörden raten jedoch davon ab, den Kaiman zu suchen: Wer das Tier sieht, solle sich bei der Polizei melden. Sich dem Tier zu nähern, sei nicht ratsam. Auch von Fangversuchen rät die Polizei ab.

(mik/gwa)