«Man will mich fertig machen»

Ein Bild von einer Frau mit einer Machete kursiert derzeit in den sozialen Medien. Eltern in Zell LU sind in Aufruhr. Denn: Die Frau soll Kinder im Dorf bedroht haben. Nun meldet sich die Betroffene zu Wort. «Ich hatte einfach einen schlechten Tag», sagt die 52-Jährige zum «Blick».

Dem Bild sei ein Streit vorausgegangen. «Die Frau hat erst von ihrem Balkon aus die Kinder angeschrien», sagt die Nachbarin zur Zeitung. Dann sei die Frau mit einer Machete aus dem Haus gerannt.

Psychische Probleme

«Ich hatte Angst – deshalb nahm ich die Machete mit auf die Strasse», sagt die 52-Jährige. Sie habe aber niemanden ernsthaft bedroht. «Das Bild mit der Machete ist uralt, sicher schon sechs bis acht Wochen. Dass es jetzt auf Social Media verbreitet wird, tut man nur, um mich fertig zu machen.»

Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei, bestätigt 20 Minuten, dass das Foto im Sommer 2019 entstanden sei. Aufgrund eines Vorfalls am Donnerstag kursiert es erneut in den sozialen Medien.

«Die Frau war am Donnerstag nicht bewaffnet», so Wigger. Die 52-Jährige leide unter psychischen Problemen und habe einem Tiertransporter nachgeschrien. Dabei sei sie von Kindern auf dem Weg zur Schule gesehen worden.

(woz)