Nun buhlen Frauen und Firmen um Fake-Ronaldo

«Ich habe wohl in meinem ganzen Leben noch nie so viele Nachrichten erhalten wie seit der Auflösung zu meinem Prank», sagt Ivan J. aus dem Kanton Luzern. Das Video, in dem er in Turin verkleidet Fussball-Kunststücke vorführt, wurde millionenfach auf Youtube, Facebook und Instagram angeklickt. Vorbild dafür war ein Clip aus dem Jahr 2015, als der echte Ronaldo verkleidet in Madrid diverse Fussballtricks aufführte. In Turin glaubten Passanten, es handle sich um den echten Ronaldo.

Die Auflösung des Streichs des Luzerners:



Das Video wurde von diversen ausländischen Medien gehypt: Zeitungen in Italien, Serbien, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Tschechien, Russland und Griechenland und vielen weiteren Ländern schrieben darüber. «Bei vielen wurde ich als der echte Ronaldo gepusht. Andere waren sich nicht ganz sicher, ob es nicht ein Prank war», so J.

Das Prank-Video des Luzerners wurde fast vier Millionen Mal angeklickt. Video: Youtube/Ivideo CR7



«Viele glaubten mir zuerst nicht»

Eingeweihte bat der Luzerner, der von Freunden auch «CR» genannt wird, sie sollen keinesfalls etwas über seinen Prank verraten. Weil ihn dann aber immer mehr fremde Leute auf das Video ansprachen, habe er sich entschlossen, den Streich mit einem zweiten Video aufzulösen. «Ich dachte: ‹Was habe ich da angestellt?›.»

«Die meisten meiner Freunde glaubten mir zuerst nicht, dass ich das bin im Video», so J. Für den 25-Jährigen hagelte es Glückwünsche: «Ich habe sehr viele tolle Reaktionen aus meinem aktuellen Umfeld und auch früheren Bekannten bekommen – etwa von ehemaligen Arbeitskollegen oder aus dem Militär.»

Der Prankster bleibt auf dem Boden

«Sie fanden es eine ‹geile Aktion›. Einige sagten, sie hätten schwören können, dass das der echte CR7 war.» Auch von Fremden gabs Reaktionen: «Ich habe auch eine Anfrage für einen Werbespot bekommen.» Plötzlich habe er zudem diverse Nachrichten von unbekannten Frauen bekommen. «Ich hätte nicht gedacht, dass mich Frauen aus Zürich anschreiben.»

Nicht nur im Video, auch in der Freizeit ist J. sportlich: «Ich lege viel Wert auf Fitness, bin zielstrebig und achte auf meine Ernährung.» Trotz seines Millionenhits bleibt J. aber auf dem Boden: «Ich bin immer noch ein ganz normaler Mensch, der 08/15-Typ sozusagen.»

Das Vorbild des Turin-Videos – Cristiano Ronaldo 2015 in Madrid. (Youtube/AshStudio7)







(gwa)