«New York Times» feiert kultige Chäschüechli

Die renommierte «New York Times» hat eine Liste mit 52 Orten publiziert, die man in diesem Jahr besuchen sollte – auch Luzern figuriert auf Platz fünf dieser Liste. Kürzlich war nun Reisejournalistin Jada Yuan dafür in Luzern zu Besuch.

Umfrage Mögen Sie Chäs-Chüechli? Ja, und wie!

Ja, besonders jene von Barmettler.

Nicht so mein Fall.

«Im Käseparadies»

Im Bericht der «Times» schwärmt Jada Yuan, die sonst über die allgemein hohen Preise in Luzern staunte, unter anderem für die Chäschüechli von Chäs Barmettler in der Luzerner Altstadt, die sie verkostete:« The two-franc cheese tarts at the cheese paradise Chäs Barmettler in the Old Town were frugal lifesavers», heisst es da wörtlich. Zu deutsch: «Die Zwei-Franken-Chäschüechli im Käse-Paradies Chäs Barmettler in der Altstadt waren frugale Lebensretter.»

Inhaber Thomas Barmettler freut sich natürlich über das Lob in der «New York Times»: «Das schmeichelt schon ein bisschen», sagt er. Am Wochenende habe er sehr viele positive Reaktionen von Stammkunden gehabt. Auch Lucerne Tourismus habe ihm ein Mail geschrieben, und auf Facebook wird das hohe Lob ebenfalls gefeiert.

Alles Original seit 1976

Viele Luzerner kennen und schätzen Barmettlers günstige Chäschüechli schon lange – vielleicht werden sie nun endgültig Kult. Das Zeug dazu hätten sie. Barmettler: «Schon meine Eltern machten genau diese Chäschüechli, es gibt sie seit 42 Jahren. Und ich backe sie immer noch im gleichen Ofen wie 1976.» Dieser steht jeweils vor dem Geschäft im Freien, wenn der Laden offen hat.

«Sie kosten zwei Franken, und dabei bleibt es»

Auch am günstigen Preis werde nicht gerüttelt. «Sie kosten schon seit 20 Jahren zwei Franken. Und ich werde seit zwei Jahren immer wieder gefragt, wieso sie denn nicht teurer seien. Doch es bleibt dabei: Sie kosten einfach zwei Franken.»

Der günstige Preis habe zwei Gründe: «Erstens ist das Handling im Laden einfach – zwei Franken haben die meisten Kunden passend. Zweites sind die Chäschüechli eine gute Werbung, weil es in der Hertensteinstrasse fein nach Käse duftet, wenn er in Betrieb ist», erklärt Barmettler.

NYT-Journalistin schwärmt von Luzern

Nun hat man also auch in der Neuen Welt davon Kunde, wie gut die Chäschüechli aus dem Hause Barmettler in Luzern sind. Sehen Sie in der Bilderstrecke oben, was Jada Yuan bei ihrem Besuch in Luzern auch noch gefallen hat – es ist eine regelrechte Schwärmerei.



(mme)