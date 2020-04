«Plötzlich hörten wir eine Explosion»

Laut Leser-Reportern brach in der Nacht auf Mittwoch ein Brand bei einem Gebäude in Erstfeld UR aus. «Um etwa drei Uhr hörten wir plötzlich eine Explosion», schreibt eine Leserin. Andere Leser berichten von Flammen, die aus einer Halle drangen. Zudem sei die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot vor Ort gewesen.



Wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt, ging am frühen Mittwochmorgen die Meldung zu einem Brand in Erstfeld, Brämenhofstatt, ein. Die umgehend ausgerückten Rettungskräfte konnten vor Ort eine in Vollbrand stehende Industriehalle feststellen. Mehrere Personen aus umliegenden Wohnhäusern wurden evakuiert.

Zurzeit liegen keine Meldungen über verletzte Personen vor. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, heisst es in der Mitteilung weiter. Das Gebäude stehe zwar in unmittelbarer Nähe zum SBB-Bahndamm, die SBB-Strecke sei jedoch freigegeben.

