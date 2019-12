«Ronaldo zu sein, öffnet einem alle Türen»

Der Luzerner Fake-Ronaldo Ivan Joov (25), der bereits mit seinem Prank-Video in Turin viral ging, kommt nun auch in Deutschland ganz gross raus: Als kürzlich das Champions-League-Spiel Bayer Leverkusen gegen Cristian Ronaldos Juventus Turin stattfand, prankte er mit einem RTL-Team in Köln. «RTL Exclusiv» zeigte nachher im Beitrag, was es bedeutet, wenn man Ronaldo ist (siehe Video oben). Fazit von RTL: «Wir haben bei unserem Test einen Einblick bekommen, was sich ein Weltstar alles leisten kann. Ronaldo zu sein, öffnet alle Türen.»

Ivan Joov hat sein Auftritt in Deutschland Spass gemacht. Dort hatte er auch einen Auftritt im «Frühstücksfernsehen» von Sat 1. Vor der Show hat er sich mit Philipp Plein ein bisschen beim Kicken aufgewärmt. Und neuerdings macht er als Fake-Ronaldo auch Werbespots für ein Nahrungsergänzungsmittel von Progress aus Sursee.

Nur eines hat er noch nicht geschafft, sein grösstes Ziel: «Diesmal war ich so nahe dran, Ronaldo persönlich zu treffen, hoffentlich klappt es bald.»

