«Schwangerschaft ist keine Sitzplatzgarantie»

Was tun, wenn man im Bus sitzt und eine schwangere Frau einsteigt? Den Platz freigeben? Sitzenbleiben? Die schwangere Frau ansprechen oder warten und schauen, ob sie von sich aus etwas sagt? Darüber wird in einer Luzerner Facebook-Gruppe gerade eifrig diskutiert.

«Menschen mit gutem Verstand lassen Vorrang»

Einer Facbeook-Nutzerin ist nämlich genau das passiert, wie sie in einem Post schreibt. Schwanger im siebten Monat und mit zwei Kleinkindern stieg sie in einen Bus und musste stehen, «weil dir niemand Platz macht oder das Gepäck vom Sitz entfernt», schreibt sie.

Ein Nutzer nimmt die Buspassagiere in Schutz: «Manchmal achtet man sich halt wirklich nicht. Ich schlafe im Bus am Morgen normalerweise auch noch so halb.» Das finden auch einige andere: «Frag doch einfach. Ich bin sicher, es macht dir jemand Platz. Oft ist es so, dass deine Mitreisenden in Gedanken sind usw. und es gar nicht so mitbekommen wer noch im Bus/Zug ist...», schreibt eine Nutzerin.

Und ein weitere Frau hat einen Tipp: «Die höfliche Frage, ob das Gepäck auch ein Billett hat, hilft.» Das sei in diesem Fall aber anders gewesen: «Klar, ich kann fragen. Es geht mir aber darum, dass mich viele mit wachen Augen anschauen, sehen und trotzdem den Platz nicht frei räumen», so die schwangere Frau.

Viele andere User verstehen das Verhalten der ÖV-Passagiere nicht. Sie fordern mehr Rücksicht: «Also Menschen mit gutem Verstand lassen Kindern, Schwangeren, Älteren und Leuten mit Handicap den Vorrang», meint eine weitere Frau. «Ja, das gibts leider viel», schreibt eine weitere. Und eine andere Nutzerin meint: «Kennen wir zur Genüge.»

Schwanger und nicht krank

Andere haben aber kein Verständnis für den Anspruch, den die Schwangere geltend macht. «Du bist ja in freudiger Erwartung und nicht krank, also kannst du auch stehen. Die Kinder sollen von klein auf lernen sich im Bus festzuhalten und nicht durch den Bus zu turnen, so fallen sie auch nicht um», schreibt eine Frau.

Ein weiterer Nutzer findet, dass «eine Schwangerschaft, selbst wenn erkennbar, keine Sitplatzgarantie ist.» Es komme «halt schon ein bisschen drauf an, in welchem Alter die Kleinkinder sind und in welchem Monat man schwanger ist.» Man müsse halt einfach auf die Leute zugehen und sie ansprechen, wenn von sich aus niemand reagiert.

Personal achtet in erster Linie auf die Strasse

«Das Fahrpersonal hat in erster Linie den Auftrag zu fahren und auf den Verkehr zu achten», sagt VBL-Mediensprecher Sämi Deubelbeiss. Komme es zu Auseinandersetzungen, könne es aber durchaus sein, dass das VBL-Personal eingreift und zu schlichten versucht.

Reagieren könne man nicht immer: Sei ein Bus etwa während der Stosszeit gerappelt voll, könne es für das Personal wegen der fehlenden Übersicht schwierig sein, solche Situationen zu erkennen. Deubelbeiss appelliert: Gebe es unter Passagieren solche Vorfälle, sollten sie diese «mit gesundem Menschenverstand» bewältigen.

