«Social Media ist für uns sehr wichtig geworden»

Twitter gibt es seit 13 Jahren, Facebook seit 15 Jahren. Viele Polizeikorps haben lange gebraucht, um das Potenzial von Social Media zu nutzen; die Zuger Polizei etwa ist erst seit elf Monaten präsent. Dafür gibt sie jetzt Vollgas: Bis Anfang Dezember hat sie 488 Tweets abgesetzt. Die Zuger Polizei bewirtschaftet jetzt Twitter, Facebook und Insta.

Und die Zuger Polizei möchte Social Media nicht mehr missen. «Diese Art der Kommunikation ist für uns sehr wertvoll. Mit einem Beitrag, zum Beispiel auf Facebook, können wir innerhalb einer kurzen Zeit eine grosse Anzahl Personen erreichen. Je nach Thema und Inhalt sind dies mehrere Zehntausend, die die Nachricht erhalten und lesen», sagt Polizeisprecher Frank Kleiner auf Anfrage. Etwa könne dies helfen, bei Unfällen Stauwarnungen abzusetzen, mit der Folge, dass der Stau nicht noch grösser werde. Oder: «Bei Zeugenaufrufen erhalten wir immer wieder wertvolle Hinweise.»

Prävention und Kommunikation

Die Zuger Polizei reagiert indes auf Social Media nicht nur auf Ereignisse, sie betreibt dort auch viel Präventionsarbeit. «Facebook, Twitter und Instagram ermöglichen es uns, sehr viele Personen zu erreichen, sie zu informieren sowie zu sensibilisieren. Solche Beiträge, egal auf welcher Plattform, werden erfreulicherweise sehr oft geteilt und kommentiert.» So wird etwa gewarnt, wenn wieder Enkeltrickbetrüger am Werk sind.

Und dann helfen die neuen Medien auch, mit dem Volk zu kommunzieren. «Der Austausch mit der Bevölkerung ist uns generell sehr wichtig. Wie auch sonst, möchten wir mit diesen drei ‹neuen› Kommunikationskanälen einen offenen Dialog mit der Bevölkerung pflegen. Dazu gehört auch, sie zu informieren, aber auch Fragen zu beantworten.»

Auch streunende Hunde thematisiert die Polizei

Oft berichtet die Zuger Polizei auf Twitter indes auch über eher banale, dafür unterhaltende Themen. Etwa über einen Hund, der alleine S-Bahn fuhr. Auch solche Inhalte seien wichtig, sagt Kleiner: «Solche Einsätze und Ereignisse gehören zur täglichen Polizeiarbeit, weshalb wir diese Geschichten auch auf unseren Social-Media-Kanälen zum Thema machen. In erster Linie geht es uns darum, die Bevölkerung über unsere vielseitige Arbeit zu informieren.»



Meila auf Reisen - Der Vierbeiner ist heute Morgen ausgebüxt und selbstständig in die S-Bahn Richtung Zug gestiegen. Der blinde Passagier konnte durch unsere Kollegen am Bahnhof Zug in Empfang genommen und wohlbehalten dem Besitzer übergeben werden. ^akju #zugerpolizei pic.twitter.com/NOCrifMYsi