«Diesen Wochenstart wünscht man sich nicht»

«Einen Wochenstart, den man sich so bestimmt nicht wünscht...»: So beginnt der Post der Zuger Polizei auf Facebook zu einem Zwischenfall in Rotkreuz ZG. Am Montagmorgen nämlich hatte ein Chauffeur vergessen, die Hebebühne seines Lastwagens zu schliessen.

Während der Fahrt ging dann auf der Chamerstrasse in Rotkreuz einen Teil der Ladung verloren. Die Ware, darunter ein paar Liter Milch, verteilte sich auf der Fahrbahn und musste durch den Unterhaltsdienst beseitigt werden. Die Fahrbahn Richtung Cham war kurz blockiert. Der Verkehr konnte die Unfallstelle aber gut passieren.

(mme)