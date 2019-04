«Spucke am Boden ist eklig, aber ungefährlich»

«Es ist einfach eklig», sagt eine Luzernerin über Personen, die auf den Boden spucken. Anlass zu dieser Aussage gaben Touristen aus China, die öfter auf den Boden spucken, als man hierzulande gewohnt ist.

Umfrage Ekeln Sie sich vor Spucke am Boden? Ja! Einfach gruusig! Wäh!

Ich passe auf, dass ich nicht hineintrete. Ansonsten ist mir das egal.

Das stört mich überhaupt nicht.

Wieso ekeln? Ich spucke selbst auf den Boden.

Doch ist Spucke überhaupt gefährlich? «Grundsätzlich ist das ein ästhetisches Problem, kein hygienisches oder gesundheitliches», sagt Marco Rossi, Chefarzt der Infektiologie und Spitalhygiene im Luzerner Kantonsspital (LUKS).

«Der Boden wimmelt von Mikroorganismen»

Zwar gebe es Krankheitserreger, die durch Speichel übertragen werden können, wie beispielsweise das Epstein-Barr-Virus, durch das das Pfeiffersche Drüsenfieber ausgelöst werden kann. «Das ist sozusagen der Klassiker der Viren, die durch Speichel übertragen werden können», sagt Rossi. Auch saisonale Grippeviren können so übertragen werden.

Generell sind es laut Rossi eher Viren, die über Speichel übertragen werden: «Übertragungen von Bakterien sind seltener.» Trotzdem könnten beispielsweise Bakterien wie Streptokokken auf diese Weise weitergegeben werden.

Übertragungen von Wirt zu Wirt würden häufig durch Küsse, Husten oder Niesen stattfinden. «Spucke am Boden ist vielleicht eklig, aber ungefährlich», so Rossi. Dass man sich auf diese Weise eine Krankheit holt, sei unwahrscheinlich. Sowieso würden Erreger im Speichel, der am Boden klebt, sozusagen im «statistischen Rauschen untergehen», wie der Infektiologe sagt: «Der Boden wimmelt von Mikroorganismen.»

