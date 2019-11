«Unglaublich, wie mich die Touristen anrempelten»

Berufeshalber musste kürzlich ein Zürcher* einige Tage in Luzern verbringen; sonst ist er nicht so oft in der Touristenstadt zu Gast. Als er Lust auf Schoggi hatte, ging er schnell in den Coop City am Mühlenplatz, um sich ein paar Tafeln zu kaufen.

Benehmen ärgerlich und störend empfunden

«Es war einfach unglaublich. Beim Anstehen vor der Kasse im Schoggi-Ecken des Coops wurde ich von vorne und hinten geschubst und angerempelt von Mitgliedern einer chinesischen Touristengruppe.» Zum Beispiel hätten Personen, die hinter ihm angestanden seien, Waren zu Kollegen vorne in der Schlange durchgereicht. Er habe es als unfreundlich und störend empfunden, wie sich die Touristengruppe benommen habe. Die Kassiererin habe bloss mit der Schulter gezuckt und gesagt, das laufe ständig so.

Auch in anderen Läden und Grossverteilern in der Stadt Luzern sind oft Touristengruppen anzutreffen. Coop sagt dazu: «Im Coop ist jeder Kunde willkommen», so Urs Meier, Leiter der Medienstelle. Er plädiert dafür, gesunden Menschenverstand und Höflichkeit walten zu lassen: «Oder man kann miteinander reden.»

Ich würde den Touristen sagen, was mich stört»

Sibylle Gerardi, Sprecherin von Luzern Tourismus, sagt: «Ich würde den Touristen sagen, was mich stört.» Toleranz sei gefragt und schwierig würde es, wenn sich Einheimische über das Verhalten der Touristen aufregen würden. Sie empfiehlt in solchen Fällen daran zu denken, dass auch Schweizer Fehler machen, wenn sie im Ausland sind. Gerardi: «Luzern Tourismus arbeitet daran, die Reiseveranstalter und Guides noch besser über die Gepflogenheiten in Luzern zu informieren.» Die Mitarbeiter im Verkauf könnten aber ebenfalls auf solche Vorfälle reagieren.

Gruppenleiter werden sensibilisiert

Weil die Touristen aus Asien aus einem gänzlich anderen Kulturkreis kommen, würden Veranstalter und Guides angehalten, ihnen auf den Weg zu geben, dass sie auf die Bevölkerung Rücksicht nehmen sollten. «Dazu gehört beispielsweise den Reisenden zu vermitteln, dass nicht alle Dinge angefasst werden sollen», sagt Gerardi. Schwieriger gestalte es sich, an die Touristen heranzukommen, die individuell unterwegs sind. Gerardi: «Wir überlegen uns Massnahmen, obwohl dies ein sensibles Thema ist.» Reklamationen über rücksichtslose Touristen erhalte Luzern Tourismus selten und vereinzelt.

Wir leben in einer Stadt, wovon andere träumen

Der Tourismus sei für Luzern wichtig, doch es bringe auch Nachteile mit sich. Damit das Zusammenleben besser klappt, rät Gerardi zu grosszügigem Denken: «Die Touristen sparen oft lange Zeit, um einmal im Leben Europa und innerhalb dieser Reise Luzern zu besuchen. Wir sollten uns darüber freuen, dass wir jeden Tag in einer attraktiven Stadt leben können, die für viele Menschen ein Traum ist.»

*Name der Redaktion bekannt





