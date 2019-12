Verunfallter Jugendlicher «war immer schon Tüftler»

Am Samstagnachmittag ereignete sich in einer Wohnung eines Zweifamilienhauses in Wolhusen LU eine Explosion. Dort fand die Polizei später diverse pyrotechnische Gegenstände, gebastelte Sprengmittel und unbekannte Substanzen. Bei der Explosion wurde ein 16-Jähriger schwer verletzt.

«Ein gäbiger Bursche»

Beim verunfallten Jugendlichen handelt es sich um R. B.* (16), im Quartier beliebt. Dort sitzt der Schock tief. Ein Anwohner sagt: «Das ist furchtbar tragisch und tut mir sehr leid für die Familie.» Der betroffene Jugendliche sei im Sommer aus der Schule gekommen und mache jetzt eine Lehre in der Metallbranche. «Er war schon immer ein Tüftler, hatte etwa ein Rennauto und interessiert sich für Motoren. Er ist ein gäbiger Bursche», sagt der Anwohner.

«Ich sah einen Feuerball, es wurde sehr hell»

Eine andere Anwohnerin bestätigt, dass R. B. ein umgänglicher Nachbarsbub sei. Sie hat die Explosion miterlebt: «Es gab einen Knall und einen Feuerball, es wurde sehr hell.» Es sei im Quartier bekannt, dass der Verunfallte eine Vorliebe für Tüfteleien habe.

Wie gelangte der 16-Jährige an die Substanzen?

Laut Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei, wird derzeit untersucht, ob es der 16-Jährige selber war, der sich die erwähnten Substanzen beschaffte oder allenfalls eine Drittperson. Ebenfalls werde nun ermittelt, unter welchen Umständen genau sich die Explosion ereignete. Konkret, ob der Teenager selber damit Hantierte oder ob sich allenfalls weitere Personen in der Wohnung befanden, wie Bertschi sagt.

Sicher ist: Sich Sprengstoff legal zu beschaffen, ist nicht ganz einfach. Wer auf legalem Weg Sprengstoff kaufen will, benötigt vom Fedpol einen Erwerbsschein, und wer Sprengmittel in die Schweiz importieren will, braucht eine spezielle Einfuhrbewilligung von Fedpol. Im Formular steht: «An Personen unter 18 Jahren dürfen keine Sprengmittel abgegeben werden.»

*Namen der Redaktion bekannt



