Warum jagt Armee mit Super Puma Einbrecher?

Am Samstagabend waren Einbrecher in der Gewerbezone an der Hasenmoosstrasse in Rothenburg unterwegs. Es folgte zunächst eine Verfolgungsjagd durch die Luzerner Polizei. Nach einer Schussabgabe auf den Reifen des Fluchtwagens konnte ein mutmasslicher Einbrecher von Diensthund Tyson gestoppt werden. Der zweite mutmassliche Täter konnte jedoch entkommen.

Technische Details Super Puma



Die Transporthelikopter 06 (TH06), besser bekannt als Super Puma, sind Schwerarbeiter: Sie transportieren Menschen und Material nach Naturkatastrophen im In- und Ausland, werden zur schnellen Truppenverschiebung eingesetzt, helfen bei der Vermisstensuche oder löschen Waldbrände.



Hersteller: Aérospatiale Marignane, France (ab 1992 Eurocopter, seit 01.01.2014 Airbus Helicopters)

Baujahre: 1987/89

Verwendungszweck: Transport, Rettung, Katastrophenhilfe

Besatzung: 2 Piloten

Transportkapazität/Nutzlast: 18 Passagiere oder max. 4 t Zuladung oder Aussenlast

Im Einsatz seit: 1987

Anzahl Helikopter noch im Einsatz: 15

Ausrüstung: Blindflugausrüstung, Skis, Sanitätsbahren, Lastenschloss, Rettungswinde, Kabelschere

Hauptrotor, Anzahl Blätter: 4

Max. Einsatzhöhe: 5600 m/M

Max. Geschwindigkeit: 278 km/h

Flugdauer: 3 Stunden 20 Minuten



Als Truppentransporter kann der TH06 zwei Piloten und achtzehn voll ausgerüstete Soldaten befördern. Umgerüstet als Ambulanzhelikopter finden sechs Verwundete auf Bahren Platz.



Täter noch immer auf freiem Fuss

Einer der beiden Männer konnte zu Fuss fliehen. Um ihn ausfindig zu machen, setzte die Polizei auf die Hilfe der Schweizer Armee. «Wir konnten einen Super Puma aufbieten», sagt Christian Bertschi, Kommunikationschef der Kantonspolizei Luzern, auf Anfrage. Es gebe zwischen der Polizei und der Armee eine Abmachung: Falls die Armee ihre Helikopter nicht benötigt, könnten diese der Polizei oder anderen Behörden zur Verfügung gestellt werden. Verfügbar ist der Super Puma an erster Stelle also für die Schweizer Armee. Falls er jedoch gerade nicht genutzt wird, kann er von allen Schweizer Behörden, wie der Polizei oder Gemeinden, gemietet werden.

Spezielles Gelände erfordert spezielle Massnahmen

Dass für eine Einbrecherjagd jedoch gleich ein Super Puma eingesetzt wird, ist laut Bertschi eine Ausnahme. In diesem Fall habe man den Helikopter aufgrund des «speziellen Firmengeländes und der Wälder in der Umgebung» benötigt, so Bertschi. Um welche Firma es sich handelt, bei der eingebrochen wurde, will die Polizei nicht bekannt geben.

Die Luzerner Polizei ging beim Einsatz am Samstag davon aus, dass sich noch weitere mutmassliche Einbrecher auf dem Firmengelände befinden könnten. Das Gelände sei jedoch zu unübersichtlich, um es abzusuchen. Deshalb sei die Wärmebildkamera des Super Pumas notwendig gewesen, um allfällige Komplizen ausfindig zu machen, so Bertschi.

Der Super Puma rettet auch Kühe

Nicht nur zur Fahndung von Einbrechern eignet sich der hochtechnologisierte Armeehelikopter. Er kann auch zum Beispiel Kühe retten. «Alles, was warm ist oder noch Restwärme enthält, kann aufgespürt werden», sagte Daniel Reist, Mediensprecher der Schweizer Armee. So könnten beispielsweise Personen oder Tiere geborgen werden. Ausserdem können bei Waldbränden Glutnester lokalisiert werden. Nicht erhoben wird offenbar die Zugriffsquote bei Einsätzen wie jüngst in Rothenburg im Auftrag der Polizei: «Ob bei einem Einsatz mit solch schwerem Gerät jemals ein Verbrecher gestellt wurde, ist mir nicht bekannt», so Reist.

Polizei ermittelt weiter

Die Luzerner Polizei ist derweil immer noch auf der Suche nach dem zweiten Einbrecher, der trotz Helikopter-Einsatz fliehen konnte. Der festgenommene Rumäne muss sich nach den Befragungen vor der Staatsanwaltschaft Emmen verantworten. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, wird zur Zeit abgeklärt. Bertschi: «Natürlich hoffen wir dabei auch herauszufinden, ob noch andere mutmassliche Täter beteiligt waren.» .

(jab/nob)