Am Montag wird ein Haus aufs 28-Meter-Silo gehievt

Viel Herzblut, Schweiss und Arbeit waren nötig: Die Familie Noser hat viel Aufwand auf sich genommen, damit sie ein zweistöckiges Haus auf ein 28 Meter hohes Silo in Wikon LU bauen darf. Es hat zweieinhalb Jahre gedauert, um die Sonderbewilligungen einzuholen.

Doch nun ist es so weit. Das Haus, das am Boden gebaut wurde, kann am Montag per Kran auf das Silo gehievt werden. Der 75 Meter hohe Kran wurde eigens dafür herangeschafft. 115 Tonnen schwer ist die Last, die er tragen muss.

Die Vorfreude auf das neue Zuhause wird immer grösser, nur noch einmal schlafen: «Wir sind sehr nervös, aber auch gespannt, wie es aussieht wird, wenn das Haus dann einmal auf dem Silo ist», sagt Clemens Noser am Vortag. «Man hat zwar Vorstellungen, aber man weiss es halt nicht ein zu eins.» Trotzdem würden noch alle in der Familie gut schlafen können. Schliesslich müssen sie am Montag fit sein. Clemens, seine Frau Sandra und ihre zwei Söhne schauen vor Ort zu.

Sehr viele Zuschauer werden erwartet

Dafür haben die Kinder sogar extra ihren Jokertag in der Schule eingelöst. Doch ihre Klassenkameraden werden sie am Montag dennoch sehen. «Eine Klasse kommt sicherlich vorbei und schaut zu. Die Klasse des anders Sohnes kommt wahrscheinlich auch noch», so Noser.

Doch das seien längst nicht alle Zuschauer. «Jeder, der es sich in der Familie einrichten konnte, kommt am Montag vorbei.» Dies sollen bis zu 30 Familienangehörige sein.

Aber auch das mediale Interesse sei gross: «Es kommen alle Zeitungen aus der Umgebung, die mir in den Sinn kommen.» Auch SRF oder Tele 1 hätten sich angekündigt. Mit so viel Interesse habe die Familie nicht gerechnet.

Letzte Vorbereitungen laufen

«Ich bin erleichtert, dass alles geklappt hat», so Noser. Die Zeit sei aber sehr knapp geworden. Der Stahlbau mit der Fassade musste am Boden fertiggestellt werden, denn in der Höhe könne nicht mehr daran gebaut werden. Doch es lief alles so, wie es die Familie geplant hatte.

Für Montag müsse aber noch einiges vorbereitet werden. «Ich gehe am Sonntag nochmals auf die Baustelle und sorge für die letzten Sicherheitsvorkehrungen.» Obwohl schönes Wetter vorhergesagt ist, könne es zu Schwierigkeiten kommen: «Das Dümmste wäre, wenn es starken Wind hätte.» Dann sei es sehr schwer, grössere Objekte auszurichten. Aber auch ohne viel Wind sei das Ausrichten des Hauses in der Höhe am schwersten.

Erste Besichtigung in zwei Monaten

Bis die Familie in ihr Haus auf 28 Meter Höhe kann, dauere es aber noch bis zu zwei Monaten. Der Lift sei noch nicht montiert und auch das Treppenhaus sei noch nicht bis oben fertig gebaut. «Man müsste über das Fenster hineinklettern. Das ist aber zu gefährlich.»

(tst)