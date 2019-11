«Wir werden fürs Mädchen alles tun, was wir können»

Seit Dienstagmorgen sind eine Mutter aus Tschetschenien und ihre Tochter (11) wieder in Belgien. Dorthin wurden sie ausgeschafft, obwohl ihnen die Katholische Kirche in Luzern Kirchenasyl gewährt hatte.

«Es gibt Situationen, in denen man sich nicht an die Regeln hält»

Die Kirche gewährt ihr christliches Asyl nur in absoluten Notfällen, wie sie selber sagt. Der verantwortliche Pfarrer Ruedi Beck begründet diesen Fall in einen Interview mit der «Luzerner Zeitung» nun so: «In diesem Fall war die Situation eindeutig und für mich selbstverständlich.» Er betont, dass das staatliche Recht natürlich auch für die Kirche gelte – und sagt dennoch: «Trotzdem gibt es Situationen – auch im Alltag –, in denen man sich nicht an die Regeln hält, weil das eigene Gewissen dagegen spricht.»

Laut Pfarrer Beck bleibt das Kirchenasyl «die letzte Möglichkeit in Einzelfällen und darf nicht zur Regel werden». Denn: «Grundsätzlich können wir uns auf den Rechtsstaat verlassen. In manchen Fällen greift das Recht jedoch nicht. Dann kann die Kirche ihren Beitrag leisten und den Staat entlasten.»

«Die meisten Pfarreimitglieder wussten nichts davon»

Im vorliegenden, gewährten Fall von Kirchenasyl habe man im Stillen gehandelt. «Die meisten Pfarreimitglieder wussten gar nicht davon.» Da die Pfarrei mit dem Pfarrhaus passende Räumlichkeiten hatte, «entschieden wir pragmatisch, das Kirchenasyl in unserer Pfarrei zu gewähren.»

Nun hofft Pfarrer Beck, dass es dem schutzbedürftigen und traumatisierten Mädchen und seiner Mutter in Belgien möglichst gut geht und sie Zukunftsperspektiven finden. «Wir hoffen, dass nun ihr Asylgesuch ernsthaft geprüft wird – und dass sie genügend Geld für einen guten Anwalt haben.»

Die Pfarrei werde Mutter und Tochter weiter unterstützen: «Wir werden alles tun, was wir können. Sicher werden Mitglieder unserer Pfarrei sie auch besuchen. Schliesslich sind im vergangenen Jahr auch bleibende Beziehungen entstanden.»

Laut Pfarreisprecher Urban Schwegler hatten die Mutter und ihre Tochter in Belgien um 9 Uhr bei den dortigen Behörden. Das Resultat dieses Termin sei noch nicht bekannt.

Immerhin hatten die Beiden ein Dach über dem Kopf, was nach ihrer Ankunft noch nicht sicher war: Sie konnten in einem Hotel übernachten, das sie allerdings selber bezahlen mussten.

(mme)