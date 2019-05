Wem nur soll Motoren-Lärm imponieren?

Jetzt, an diesen lauen Mai-Abenden, drehen sie wieder ihre Runden in den Innenstädten, und lassen gerne mal ihre Motoren aufheulen, wenn sie losfahren: Zum Beispiel jener 27-Jährige, der am Donnerstag um 21 Uhr an der Bahnhofstrasse in Zug unterwegs war. Er fiel Passanten damit auf, dass er «den Motor seines Autos mit deutlich überhöhter Drehzahl unnötig laut aufheulen liess», teilte die Zuger Polizei am Freitag mit.

Umfrage Imponiert es Ihnen, wenn Autofahrer ihre Motoren laut aufheulen lassen? Ja, sehr. Das ist das Grösste!

Geht so.

Im Gegenteil. Diese Typen machen sich doch lächerlich.

Also kontrollierten die Polizisten den Motoren-Heuler. Einen gültigen Fahrausweis konnte er allerdings nicht vorweisen. Er konnte nur einen italienischen Führerausweis zeigen, für den aber ein Verwendungsverbot besteht. Nun hat der Mann gleich zwei Probleme: Er wurde verzeigt, weil er mit seinem Auto unnötigen Lärm verursacht hat. Und der fehlbare Lenker muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten und

darf vorläufig kein Auto mehr lenken.

Wem nur soll das imponieren?

Stellt sich die Frage: Warum lassen einige Autofahrer so gerne ihre Motoren aufheulen? Gibt es Leute, denen das wirklich imponiert? Nun, man weiss es nicht. Machen Sie mit in unserer Umfrage und sagen sie, was sie von Drehzahl-Dreschern halten.

(20 Minuten)