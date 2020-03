Älteren Menschen wird in der Coronakrise geholfen

«Der Luzerner Stadtrat fordert nochmals alle älteren Personen sowie weitere Personen mit Risikoerkrankungen eindringlich auf, in ihren Wohnungen zu bleiben.» Damit die betroffenen Menschen in der Stadt Luzern in diesem eingeschränkten Alltag nicht allein gelassen werden, haben der Verein Vicino und die Genossenschaft Zeitgut einen Lieferdienst aufgebaut.

«Das garantiert aus Sicht des Stadtrates eine für alle Beteiligten sichere Lösung», teilte der Stadtrat weiter mit und empfiehlt, das Angebot zu nutzen. Gerade der Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus werde von Freiwilligen oft unterschätzt und dem Schutz müsse auch bei Nachbarschaftshilfen oberste

Priorität eingeräumt werden.

Unterschiedliche Telefonnummern je nach Quartier

Wer diese Gratis-Dienstleistung in Anspruch nehmen oder sich freiwillig engagieren möchte, kann sich bei einer der vier Vicino-Hotlines melden. Diese Telefonnummern werden jeweils an Wochentagen von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr bedient. Allerdings gibt es vier verschiedene Nummern, die je nach Wohnquartier zuständig sind. Diese lauten:

• Am rechten Ufer (Vicino Würzenbach): 079 395 14 49

• Am linken Ufer (Vicino Neustadt): 079 152 32 32

• Im Zentrum (Genossenschaft Zeitgut): 076 369 57 77

• In Littau-Reussbühl (Vicino Littau): 079 895 27 09

Ausbau des Angebots wegen vieler Freiwilliger

Auch die Pro Senectute des Kanton Luzern baut ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus aus. Ausgebaut werden die Leistungen etwa beim Erledigen von Einkäufen oder Fahrdiensten. «Freiwillige, die sich bei uns gemeldet haben, werden an Menschen vermittelt, die Hilfe benötigen», sagt Heidi Stöckli, Sprecherin der Pro Senectute Luzern.

Angeboten wird auch eine Anlaufstelle zur Unterstützung oder Anfragen. Diese Hotline ist während der Bürozeiten jeweils von Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 041 226 11 88 zu erreichen.

(dag)