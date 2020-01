100 Hanfpflanzen zum Eigenkonsum angebaut

Gefunden wurde die private Hanfzucht am vergangenen Freitag, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten. 100 Hanfpflanzen von unterschiedlicher Grösse hat die Zuger Polizei in der Wohnung sichergestellt.

Die Betreiberin der Anlage hatte angegeben, die Hanfpflanzen zum Eigenkonsum gezüchtet zu haben. Die 22-jährige Schweizerin muss sich nun wegen Widerhandlungen gegen das betäubungsmittelgesetz vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

(gwa)