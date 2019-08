100-jährige Lok soll wieder voll dampfen

Vom Surental ins Zillertal geht die Reise für eine historische Dampflokomotive der Sursee-Triengen-Bahn. Die Dampflok 8522 nimmt den Weg aber nicht unter die eigenen Räder, sondern wird von einem Lastwagen nach Österreich zur Revision gebracht.

Die Lok steht seit mehreren Jahren im Depot, da sie nicht mehr fahrtüchtig ist. Die Fahrwerksrevision und weitere Erneuerungen kosten rund 200'000 Franken, wie die Bahnbetreiber am Mittwoch mitteilten. Mit Volldampf würden weitere finanzielle Mittel gesucht. Das Projekt «Dampftradition für die nächste Generation» kann unter sursee-triengen-bahn.ch unterstützt werden.

Die Arbeiten führen die Zillertaler Verkehrsbetriebe aus. Auf einem Lastwagen trat die Lok den Weg nach Österreich an. Ziel sei es, die Lok für die Dampf-Saison 2020 wieder in Betrieb nehmen zu können. Es handle sich um ein spezielles Kulturgut mit Baujahr 1913.

Strecke ohne Elektrifizierung

Die private Sursee-Triengen-Bahn wurde 1912 für den Personentransport gegründet. Sie verfügt als einzige Privatbahn der Schweiz über ein Trassee, das nie elektrifiziert wurde. Anfang der 70er Jahre wurde der Personentransport zwischen Sursee und Triengen von der Schiene auf die Strasse verlegt. Seither wird das rund neun Kilometer lange Bahntrassee für den Güterverkehr und zu Schulungszwecken genutzt.

Personentransporte gibt es nur noch in Form der nostalgischen Dampfbahnfahrten. Von Mai bis September verkehrt die Dampfbahn immer am letzten Sonntag im Monat zwischen Sursee und Triengen, mit Halt in Büron und Geuensee.



(nob/sda)