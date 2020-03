Sturmschäden haben Folgen für fünf Jahrzehnte

Wie die Stadt Luzern am Dienstag auf Facebook veröffentlicht, werden rund 110 neue Bäume in Luzern gepflanzt. Grund seien die Stürme des letzten Sommers. Diese haben nämlich «massive Sturmschäden» an den Luzerner Stadtbäumen hinterlassen, wie im Post steht.

Um die beschädigten Bäume zu ersetzen, habe die Stadtgärtnerei «umgehend mit der Anpflanzung von Ersatzbäumen begonnen.» Insgesamt sollen rund 110 neue Bäume gepflanzt werden. Davon stehen zehn im Bereich der Lidowiese und der Lidobadi.

Damit die neuen Bäume ungestört und ohne Komplikationen anwachsen können, sind sie von Absperrungen umgeben. Bis die Neulinge jedoch «so gross werden wie die grössten Bäume, die der Sturm gefällt hat, kann es gut 50 Jahre dauern🌳», schreibt die Stadt weiter.

Bäume dürfen nicht mehr so einfach gefällt werden

Gleichentags wurde überdies bekannt, dass sich die Stadt Luzern auch mehr für jene Bäume einsetzen will, die noch stehen. Konkret: Das Fällen grösserer Bäume soll in der Stadt Luzern künftig weniger oft erlaubt werden. Verstärkt werden soll der Baumschutz etwa in Fällen, in denen ein Baum die ordentliche Grundstücksnutzung beeinträchtigt oder ein Quartier prägt.

Der Stadtrat nimmt die Motion «Bäume in der Stadt besser schützen» von Mirjam Landwehr (Grüne) und Luzia Vetterli (SP) teilweise entgegen, wie er am Dienstag mitteilte. Die beiden Grossstadträtinnen fordern, dass Bäume, die in einem Meter Höhe einen Stammumfang von mehr als 80 Zentimetern haben, nur in absoluten Ausnahmesituationen zur Fällung freigegeben werden. Die Grundregel beim Baumschutz müsse «Baum vor Bau» lauten.

Diese Maxime erachtet der Stadtrat aber als unverhältnismässig. Sie würde eine Abwägung der Interessen des Baumschutzes und des Grundeigentümers verunmöglichen. Zudem müssten auch andere öffentliche Interessen – Stadtentwicklung, Verdichtung, gemeinnütziger Wohnungsbau oder Schulhausbau – berücksichtigt werden können.

«Wichtig für Stadtklima und die Lebensqualität»

Der Stadtrat ist aber dennoch der Ansicht, dass der Baumschutz griffiger zu formulieren sei. Der Baumbestand in der Stadt gerate trotz des bestehenden Schutzes unter Druck. Bäume seien aber für das Stadtklima und die Lebensqualität wichtig.

Die Revision des Baumschutzes will der Stadtrat im Rahmen der Zusammenlegung des Bau- und Zonenreglements von Luzern und Littau vornehmen. Möglichkeiten, den Baumschutz zu verstärken, sieht er in zwei Situationen: Wenn ein Grundeigentümer geltend macht, dass ein Baum die Nutzung seines Grundstücks übermässig erschwert oder wenn ein Baum quartierprägend ist.

Strenger formuliert werden soll auch die Regelung zu Ersatzpflanzungen. Der Stadtrat regt eine neue Ersatzabgabe an, die den Verzicht auf eine Ersatzpflanzung vor Ort oder in der Nähe unattraktiv machen solle.

Das Stadtparlament wird am 12. März über die rotgrüne Motion befinden.



(jab)