12 Graffitis in einer Nacht – Dorf vollgeschmiert

Unbekannte Sprayer haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Oberkirch LU zahlreiche Gebäude und Anlagen verschmiert. Wie die Luzerner Polizei am Sonntag mitteilte, wurden bisher zwölf Sprayereien bemerkt und gemeldet.

Mehrere Tags mit den Buchstaben «NSC»

Die Vandalen besprühten mehrere öffentliche Anlagen wie Buswartehäuschen, das Schulhaus, eine Plakatwand und einen Stromkasten. Dabei hinterliessen sie an mehreren Orten das Tag «NSC». Bei ihrer Aktion machten die Sprayer auch nicht Halt vor privaten Liegenschaften.

Wer kann Angaben über die Täter machen?

Entdeckt wurden die Schmierereien am Samstagmorgen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, die die Sprayer beobachteten oder sonstige Angaben zu den Tätern machen können.

(nke)