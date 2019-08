Passanten retten eingeklemmten Bub (13)

Kurz vor 20.30 Uhr fuhren drei Jugendliche vom Kreisel Langgasse/Neuheimer-/Sihlbruggstrasse in Richtung Lättich in Baar ZG. Kurz nach dem Kreisel habe sich der Fahrer (17) entschieden, den Traktor zu wenden und zurück in den Kreisel zu fahren, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden mit.

Der Traktor kippte bei dem abrupten Wendemanöver zur Seite und überschlug sich. Ein 13-jähriger Mitfahrer wurde unter dem Traktor eingeklemmt. «Dank der raschen Unterstützung von mehreren Ersthelfern konnte das Landwirtschaftsfahrzeug angehoben und der Jugendliche geborgen werden», heisst es in der Mitteilung.

Sowohl der 13-Jährige als auch der Fahrer wurden dabei erheblich verletzt. Die dritte Mitfahrerin (16) wurde leicht verletzt. Die drei Unfallopfer wurden vom Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital gebracht.

(gwa)