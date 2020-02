16-Jährige kracht mit Audi in Steinmauer

Zum Unfall kam es am Dienstag kurz vor 14 Uhr in Hergiswil: Eine 16-Jährige war unterwegs in Richtung Stansstad, als sie mit dem Auto auf der Seestrasse in einer Linkskurve von der Strasse abkam und in eine Mauer prallte.

Die junge Frau wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden, wie die Kantonspolizei Nidwalden mitteilte.

Nach dem Crash lief Öl aus

Die 16-Jährige, «welche lediglich im Besitze eines Mofa-Führerausweises war, wird an die Jugendanwaltschaft Nidwalden verzeigt und muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen», heisst es in der Mitteilung. Wessen Auto sie gefahren ist, war bei der Kantonspolizei Nidwalden auf Anfrage nicht zu erfahren.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird untersucht. Die Strasse wurde beim Unfall mit Öl verschmutzt. Sie musste mit einer Putzmaschine gereinigt werden. Das Unfallauto wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

(gwa)