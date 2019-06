16-Jähriger wird bei Töff-Unfall erheblich verletzt

Am Samstag fuhr ein 16-jähriger Schweizer um 7.15 Uhr mit einem Motorrad von Luthern in Richtung Hergiswil. Auf der Kreuzstiegenstrasse kam es ausgangs eines kleinen Waldstückes in einer starken Kurve zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen.

Der Motorradfahrer schlug in der Folge mit dem Helm gegen die Frontscheibe des Lieferwagens. Er verletzte sich beim Unfall erheblich und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.



Der Verkehr musste zwischen Luthern und Hergiswil umgeleitet werden. Die genaue Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.

(mik)