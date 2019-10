17-Jährige von Traktor überrollt und verletzt

Am Donnerstagnachmittag wurde eine 17-Jährige bei einem Unfall in Brunnen schwer verletzt. Sie ging der Zubringerstrasse vom Kloster in Richtung Schulstrasse entlang. Wie die Kantonspolizei Schwyz am Freitag mitteilte, fuhr ein 49-

jähriger Traktorfahrer, der angehalten hatte, mit seinem Traktor los.

Die junge Frau wurde dabei vom Anhänger am Traktor erfasst und überrollt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst brachte ein Helikopter der Rega die Verunfallte in eine Spezialklinik.



(mon)