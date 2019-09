18-Jährige muss nach Auto-Kollision ins Spital

Etwa um 1 Uhr in der Nacht auf den Freitag fuhr eine 45-jährige Autofahrerin in Emmenbrücke auf der Rothenburgstrasse vom Sprengiplatz in Richtung Rothenburg.

Als die 45-Jährige an der Autobahnausfahrt Emmen Nord geradeaus vorbei fahren wollte, bog von dort gerade eine Junglenkerin nach links in die Rothenburgstrasse ein. Die Ampel blinkte zu diesem Zeitpunkt gelb.

Folglich kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Autos, teilte die Luzerner Polizei mit. Die 18-jährige Fahrerin musste vom Rettungsdienst 144 zur medizinischen Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Beide Autos erlitten einen Totalschaden. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 22'000 Franken geschätzt, wie die Luzerner Polizei weiter mitteilt.

(jab)