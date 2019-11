18-Jähriger war nahm Drogen und war zu müde

Der Selbstunfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag kurz nach fünf Uhr auf der Luzernerstrasse in Muri. Der Mann (18) fuhr mit seinem Auto von Benzenschwil her kommend in Richtung Zentrum. Im Gewerbegebiet eingangs Muri verlor er die Herrschaft über den Wagen und kam rechts von der Fahrbahn ab.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Dort fuhr er die Böschung hinunter und der Wagen überschlug sich. Auf dem Dach liegend und mit Totalschaden wurde die Unfallfahrt gestoppt. Der 18-jährige Automobilist blieb unverletzt.

Weil der Verdacht auf Drogenkonsum bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eine Blut- und Urinprobe an. Zudem gab die Polizei an, dass der Junglenker mutmasslich übermüdet war. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Neulenker den Fahrausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab. Diesen besass er erst seit ein paar Monaten, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag weiter mitteilte.

(sda)