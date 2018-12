18 Monate Gefängnis für Day-Dance-Messerstecher

Die Tat geschah an einem Sommerabend kurz nach 22 Uhr. Rund 200 Personen feierten in Buchrain an einer Day-Dance-Party, als ein junger Mann mit einem Messer auf mehrere Personen losging. Er verletzte zwei Männer und zwei Frauen zum Teil schwer. Zwei Opfern fügte er Stich- und Schnittwunden im Halsbereich zu.

Selbstverschuldet unzurechnungsfähig

Das Kriminalgericht verurteilte den heute 24-Jährigen nun wegen mehrfacher versuchter Tötung in drei Fällen und einfacher Körperverletzung zu 18 Monaten Gefängnis.

Er war bei der Tat unzurechnungsfähig, kommt das Gericht zum Schluss. Allerdings habe er die Tat in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit begangen. So steht es im Urteilsdispositiv, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. In diesem Fall beträgt die Höchststrafe laut Gesetz drei Jahre Gefängnis. Gegen den Richterspruch kann Berufung eingelegt werden.

Täter stellte sich nach einer Woche

Der Beschuldigte machte geltend, die Tat im Drogenrausch und unter damit hervorgerufenen Wahnvorstellungen begangen zu haben. Das sahen auch die Richter so und verhängten eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Sie ordneten eine ambulante Suchtbehandlung an, zumal er auch mehrfach gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen hatte.

Der Verurteilte muss den Opfern Genugtuungen zwischen zwischen 4000 und 12'000 Franken bezahlen und die Verfahrenskosten von fast 41'000 Franken tragen. Die Anklage hatte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren verlangt.

Der Tat war ein Streit vorausgegangen. Der Beschuldigte floh danach zu Fuss. Er stellte sich eine Woche später bei der Polizei und wurde festgenommen.

Anteilnahme auf Facebook

Veranstalter und Partygäste drückten nach der Tat ihr Mitgefühl aus: «Wir sind immer noch betroffen von dem Vorfall gestern an der Day-Dance. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten, die meines Wissens ausser Lebensgefahr sind», teilten die Veranstalter damals via Facebook mit. «Trauriger Moment... Den Betroffenen wünsche ich von ganzem Herzen alles Gute...», kommentierte ein Facebook-User den Vorfall.

(gwa/sda)