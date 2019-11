2 Buben sexuell belästigt – Polizei nimmt Mann fest

Die Zuger Polizei erhielt am Donnerstagabend die Meldung, dass ein Mann im Schwimmbad Lättich in Baar zwei Achtjährige sexuell belästigt haben soll. Sie sagten gegenüber den Beamten aus, dass sich der Mann in der Herrengarderobe vor ihnen entblösst und sexuell erregt habe, heisst es in einer Mitteilung.

Der Mann konnte noch im Schwimmbad angetroffen und festgenommen werden. Er ist laut der Polizei geständig. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat wegen des Verdachts auf sexuelle Handlungen mit Kindern eine Strafuntersuchung eröffnet.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 32-jährigen Schweizer, der im Kanton Zug wohnt. Er wurde nach der Befragung und einer Hausdurchsuchung aus der Polizeihaft entlassen.

(vro)