20-Jähriger rast mit 100 km/h durch 50er-Zone

Die Kantonspolizei Schwyz führte am Freitagabend in Einsiedeln eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Nach 21 Uhr fuhr ein Auto mit 100 km/h an ihnen vorbei. Erlaubt wären aber maximal 50 km/h gewesen.

Dem 20-jährigen Fahrer wurde der Führerausweis abgenommen und das Auto sichergestellt. Er muss sich vor der zuständigen Staatsanwaltschaft verantworten.

(tst)