So kann es enden, wenn man bekifft ins Auto steigt

Der 21-jährige Schweizer fuhr am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr mit seinem Wagen in Luzern vom Bahnhof in Richtung Pilatusplatz. Auf der Kreuzung Pilatusstrasse-Obergrundstrasse verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal in einen Pfeiler.



Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Wagen wurde beim Unfall aber stark beschädigt. Beim Atemalkoholtest hatte der junge Automobilist einen Wert von 1,56 Promille intus. Auch ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis.

Dem Autofahrer wurde der Fahrausweis abgenommen, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.





(dag)