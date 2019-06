Berggänger (23) im Kanton Uri tödlich verunglückt

Am Freitagnachmittag kurz nach 17.00 Uhr, erhielt die Kantonspolizei Uri die Meldung, wonach in Attinghausen im Gebiet Surenen eine männliche Person vermisst werde.

Sofort wurde eine grosse Suchaktion eingeleitet, die erst in der Nacht unterbrochen wurde. Am Samstagmorgen wurde der Urner gefunden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 23-Jährigen feststellen.

Andere Aktivitäten geplant

Erste Ermittlungen zeigen, dass der Mann im Bereich Turm aus unbekannten Gründen abstürze und sich tödliche Verletzungen zuzog.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war der in Uri wohnhafte Mann am Freitagmorgen zusammen mit einer Begleitperson ins Gebiet Surenen aufgebrochen. Im Laufe des Tages trennten sich jedoch die Wege der beiden, da unterschiedliche Aktivitäten geplant waren. Als der 23-Jährige jedoch nicht am Treffpunkt eintraf, wurde er als vermisst gemeldet.



