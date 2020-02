250 Jahre altes Holzhaus fängt Feuer

Der Brand ereignete sich am Donnerstag um 13 Uhr am Zunweg in Haslen, wie die Kantonspolizei Glarus berichtete. Wieso das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Nachdem ein Passant der Feuerwehr meldete, dass Rauch aus einem Haus dringe, konnte der Brand mithilfe eines Hubretters rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Das 250-jährige Einfamilienhaus war unbewohnt. Beim Feuer wurde niemand verletzt. Am Holzhaus entstand jedoch Sachschaden. Die Schadenssumme konnte nicht beziffert werden.

Rund 40 Personen der Feuerwehr Kärpf und der Polizei standen im Einsatz. Die Brandursache werde noch untersucht, teilt die Kapo Glarus mit.

(jab)