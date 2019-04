Polizei fasst notorischen Opferstock-Dieb

Kurz nach 15.30 Uhr fiel einer zivilen Patrouille der Luzerner Polizei in der Stadt Luzern ein Mann auf, der sich verdächtig verhalten hatte. Er begab sich in verschiedene Kirchen und hielt sich jeweils bei den Opferstockbehältnissen auf, heisst es in der Mitteilung.

Vor der Franziskanerkirche hielten die Polizisten den Mann an und kontrollierten ihn. Dabei versuchte der 35-jährige Rumäne zu fliehen – die Polizei konnte dies aber verhindern.

Mehrere Opferstockdiebstähle zugegeben

«Bei der Effektenkontrolle konnten diverse für den Opferstockdiebstahl präparierte Gegenstände sichergestellt werden», schreibt die Polizei. Zudem hatte der Mann Bargeld auf sich.

Der Mann gab bei der Einvernahme zu, mehrere Opferstockdiebstähle begangen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat dem mutmasslichen Täter einen Strafbefehl ausgehändigt. Zudem musste er mehrere hundert Franken Bussendeposition hinterlegen. «Das Amt für Migration verfügte eine Wegweisung und belegte den Mann mit einem Einreiseverbot für drei Jahre», heisst es weiter.

