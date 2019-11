Wer hat Elisabeth Zeier gesehen?

Zuletzt gesehen wurde die 53-jährige Elisabeth Zeier am Samstag in Gunzwil. Seither wird die Frau vermisst, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Elisabeth Zeier ist ca. 165 cm gross und von schlanker Statur. Sie hat schwarze Haare mit grauen Strähnen und blaue Augen. Sie dürfte weisse Hosen, eine graue Daunenjacke und eine Handtasche tragen. Auf dem Handgelenk hat sie den Buchstaben «E» tätowiert.

Personen, welche Elisabeth Zeier gesehen haben oder Angaben über den Verbleib der Vermissten machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei, Telefon 041 248 81 17, oder beim nächsten Polizeiposten zu melden.

(gwa)