Polizei sucht nach Badeunfall Zeugen

Der Badeunfall ereignete sich am Sonntag gegen 18 Uhr an der Aawasseregg in Buochs NW. Dabei ertrank ein sechs Jahre altes Mädchen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gang. Die Polizei sucht auch Zeugen. «Vornehmlich wird auch Bildmaterial (Fotos, Videos), das

Aufschluss zum tragischen Ereignis geben kann, gesucht», teilte sie am Dienstag mit.

Personen die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Nidwalden zu melden. Telefon: 041 618 44 66.

(nob)