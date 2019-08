6-jähriges Kind ertrinkt bei Badeunfall

In Buochs NW ereignete sich am Sonntagabend ein tödlicher Badeunfall. Ein 6-jähriges Kind war mit einer Begleitperson am Aawasseregg am Vierwaldstättersee am Spielen. In einem unbeaufsichtigten Moment begab es sich ins Wasser. Als Angehörige sein Fehlen bemerkten, begannen sie sofort mit der Suche und alarmierten die Rettungskräfte, wie die Polizei schreibt.

Um 19.15 Uhr konnten Polizeitaucher das Kind in einer Tiefe von rund neun Metern orten und anschliessend bergen. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen starb es noch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Nidwalden untersucht den Hergang des Badeunfalls nun mit der Kantonspolizei Nidwalden.

Bei der Suche beteiligten sich die Kantonspolizei Nidwalden, die Seepolizei der Luzerner Polizei und der Kantonspolizei Schwyz, sowie deren Polizeitaucher, die mit der Rega an den Unfallort geflogen wurden. Ausserdem standen zwei Rettungsteams der Spitäler Nidwalden und Luzern, die Rega und das Care Team Nidwalden im Einsatz.

(vro)