67-Jähriger kracht in Hausmauer und stirbt

Am Dienstag, kurz vor 13 Uhr ist es in Schübelbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Schwyz mit. Ein Autofahrer war demnach am Nachmittag auf der Kantonsstrasse in Richtung Siebnen unterwegs. Der 67-jährige Mann sass alleine im Fahrzeug. Im Dorf kam es dann zum Unfall.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Fahrzeuglenker aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und anschliessend frontal in eine Hausmauer gekracht.

Der Verunfallte ist nach Angaben der Polizei noch vor Ort verstorben. Die Unfallursache werde nun von der Kantonspolizei Schwyz untersucht, wie die Polizei weiter mitteilt.

(nke)