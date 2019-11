Rudolf Vorburger (69) seit Samstag vermisst

Rudolf Vorburger verliess seinen Aufenthaltsort in einem Alterszentrum in Luzern am letzten Samstag gegen 13.30 Uhr. Er ist zu Fuss oder möglicherweise auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Zentralschweiz-Push



Der Vermisste ist etwa 175 Zentimeter gross und schlank. Er hat kurzes graues Haar und braune Augen. Wie die Luzerner Polizei am Sonntag weiter mitteilte, trägt er beige Hosen, eine schwarzweisse Strickjacke und eine graue Schildmütze.

Rudolf Vorburger spricht Zürcher Dialekt. Er leidet unter Demenz und hat darum Schwierigkeiten beim Finden von Worten.

Wer Rudolf Vorburger unterwegs gesehen hat oder Angaben über seinen Verbleib machen kann, soll sich bei der Luzerner Polizei unter der Telefonnummer 041 248 81 17 melden. Hinweise nimmt aber auch jeder Polizeiposten entgegen.

(dag)