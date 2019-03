73-Jähriger wehrt sich erfolgreich bei Überfall

Am Mittwochabend um 20.15 Uhr kam es in Altdorf zu einem Überfall, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Ein 73-jähriger Mann lief von der Klostergasse in Richtung Gitschenstrasse. Da näherte sich ihm ein Unbekannter, der aus der Stoffelgasse kam.

Im Bereich Schreinerei Thomi versuchte der unbekannte Mann dem 73-Jährigen Geld zu entwenden. Das Opfer wehrte sich und fiel dabei zu Boden. Dem Täter missglückte die Geldentnahme und er flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Das Opfer alarmierte die Polizei. Doch eine sofort ausgelöste Fahndung blieb ohne Erfolg.

Polizei bittet um Mithilfe

Beim unbekannten Täter handelt es sich um einen ca. 180 cm grossen, schlanken Mann im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Er trug dunkle Hosen sowie eine dunkle Jacke mit Kapuze und braunem Pelzrand. Er sprach Dialekt mit einem ausländischen Akzent.

Die Kantonspolizei Uri bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zur gesuchten Person oder zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Kantonspolizei Uri unter der Telefonnummer 041 874 53 53 zu melden.

