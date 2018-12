8-jähriges Mädchen auf Zebrastreifen angefahren

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag in der Gemeinde Unterägeri in Zug. Ein Mädchen überquerte in Neuägeri die Zugerstrasse auf einen Fussgängerstreifen in Höhe des Gasthaus Rössli, als ein ein 75-jähriger Autofahrer die 8-Jährige nicht rechtzeitig sah und sie mit seinem Wagen erfasste.

Das Mädchen wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst Zug zur Kontrolle ins Spital gebracht.

(20 Minuten)