82-Jährige in Wohnung überfallen und beraubt

Gegen 19.45 Uhr sind am Montagabend zwei unbekannte Männer im Lindenheimquartier in Emmen über einen Balkon in die erste Etage eingestiegen. Durch eine geöffnete Balkontüre gelangten sie in die Wohnung einer 82-jährigen Frau. Dort wurde die Rentnerin von den Einbrechern gefesselt. Die Täter verlangten nach Schmuck und Bargeld.

Danach flüchteten die beiden Männer mit der Beute zu Fuss in unbekannte Richtung. «Es ist nicht auszuschliessen, dass sich ein weiterer Mittäter in der Nähe aufgehalten hat und die Täterschaft mit einem dunklen Personenwagen geflüchtet ist», teilte die Luzerner Polizei am Dienstag mit.



Das Opfer des Einbruchs erlitt einen Schock und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gefahren werden.



Die Luzerner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen, die folgende Fragen beantworten könnten:

• Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld des Lindenheimquartiers gemacht?

• Wer kann Angaben zu den gesuchten Tätern machen?

• Wer hat möglicherweise die Flucht der Täter beobachtet?

• Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen.

Gesucht wird ein unbekannter Mann, der zwischen 30-40 Jahre alt ist. Er soll etwa 170-180 cm gross sein, hat eher eine feste Statur und dunkelbraune Haare. Der Mann spricht gebrochen Deutsch und trug eine schwarze, kurze Hose und ein weisses T-Shirt. Das Signalement des zweiten Täters ist nicht bekannt.

Personen, die Hinweise zum Raubüberfall machen können, werden gebeten, sich bei der Luzerner Polizei zu melden. Telefon 041 248 81 17

