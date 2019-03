85-Jähriger kracht beim Parkieren in Schaufenster

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich an der Poststrasse in der Stadt Zug ein Unfall. Ein Autofahrer rutschte beim Parkieren von der Bremse und geriet auf das Gaspedal.

Statt wie geplant im Parkplatz zum Stillstand zu kommen, krachte das Fahrzeug in ein Schaufenster eines Warenhauses. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt jedoch mehrere Zehntausend Franken.

